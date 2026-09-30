S&P 500-Papier NRG Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem NRG Energy-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem NRG Energy-Papier statt. Diesen Tag beendeten die NRG Energy-Anteile bei 11.21 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 89.206 NRG Energy-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 8’668.15 USD, da sich der Wert eines NRG Energy-Papiers am 29.09.2026 auf 97.17 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 766.82 Prozent angezogen.

Insgesamt war NRG Energy zuletzt 20.40 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch