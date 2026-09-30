NRG Energy Aktie 1739079 / US6293775085
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Rentabler NRG Energy-Einstieg?
|
30.09.2026 16:02:25
S&P 500-Papier NRG Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem NRG Energy-Investment von vor 10 Jahren verdient
Anleger, die vor Jahren in NRG Energy-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem NRG Energy-Papier statt. Diesen Tag beendeten die NRG Energy-Anteile bei 11.21 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 89.206 NRG Energy-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 8’668.15 USD, da sich der Wert eines NRG Energy-Papiers am 29.09.2026 auf 97.17 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 766.82 Prozent angezogen.
Insgesamt war NRG Energy zuletzt 20.40 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie
Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.Weiterlesen!
Nachrichten zu NRG Energy Inc.
Analysen zu NRG Energy Inc.
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen uneinheitlich -- SMI schlussendlich in Rot -- DAX schliesslich tiefer -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Mittwoch unter der Nulllinie, während es am deutschen Aktienmarkt abwärts ging. Die US-Börsen bewegen sich zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. An den Börsen in Asien zeigten sich zur Wochenmitte positive Vorzeichen.