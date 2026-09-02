NRG Energy Aktie 1739079 / US6293775085
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02.09.2026 16:02:31
S&P 500-Papier NRG Energy-Aktie: So viel hätte eine Investition in NRG Energy von vor 10 Jahren abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die NRG Energy-Aktie gebracht.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der NRG Energy-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren NRG Energy-Anteile an diesem Tag 11.98 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die NRG Energy-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 8.347 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 01.09.2026 auf 109.51 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 914.11 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 814.11 Prozent zugenommen.
Zuletzt ergab sich für NRG Energy eine Börsenbewertung in Höhe von 23.20 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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