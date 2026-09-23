S&P 500-Papier NRG Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in NRG Energy von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurde das NRG Energy-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen NRG Energy-Anteile an diesem Tag bei 42.72 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2.341 NRG Energy-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 22.09.2026 auf 102.75 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 240.52 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 140.52 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von NRG Energy betrug jüngst 21.65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch