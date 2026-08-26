S&P 500-Papier NRG Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in NRG Energy von vor 5 Jahren abgeworfen

Das NRG Energy-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der NRG Energy-Aktie betrug an diesem Tag 45.16 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die NRG Energy-Aktie investiert, befänden sich nun 221.435 NRG Energy-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 25.08.2026 auf 113.61 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 25’157.22 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 151.57 Prozent erhöht.

NRG Energy wurde jüngst mit einem Börsenwert von 23.47 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch