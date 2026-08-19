NRG Energy Aktie 1739079 / US6293775085
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19.08.2026 16:02:26
S&P 500-Papier NRG Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NRG Energy-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die NRG Energy-Aktie gebracht.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem NRG Energy-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der NRG Energy-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 36.45 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 27.435 NRG Energy-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der NRG Energy-Aktie auf 115.56 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3’170.37 USD wert. Mit einer Performance von +217.04 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von NRG Energy bezifferte sich zuletzt auf 25.86 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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