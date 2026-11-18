Vor 5 Jahren wurde das NRG Energy-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen NRG Energy-Anteile an diesem Tag bei 36.05 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 277.393 NRG Energy-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 25’453.54 USD, da sich der Wert eines NRG Energy-Anteils am 17.11.2026 auf 91.76 USD belief. Damit wäre die Investition um 154.54 Prozent gestiegen.

Alle NRG Energy-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 19.74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch