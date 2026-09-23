S&P 500-Papier Norwegian Cruise Line-Aktie: So viel Verlust hätte eine Norwegian Cruise Line-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Die Norwegian Cruise Line-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 27.29 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 3.664 Norwegian Cruise Line-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 22.09.2026 auf 14.22 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 52.11 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 47.89 Prozent verringert.

Norwegian Cruise Line erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6.52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch