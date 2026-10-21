Norwegian Cruise Line Aktie 20417105 / BMG667211046
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21.10.2026 16:02:24
S&P 500-Papier Norwegian Cruise Line-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Norwegian Cruise Line von vor 5 Jahren bedeutet
Anleger, die vor Jahren in Norwegian Cruise Line-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Norwegian Cruise Line-Papier statt. Diesen Tag beendete das Norwegian Cruise Line-Papier bei 25.50 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 39.216 Norwegian Cruise Line-Aktien im Depot. Die gehaltenen Norwegian Cruise Line-Aktien wären am 20.10.2026 613.73 USD wert, da der Schlussstand 15.65 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 38.63 Prozent vermindert.
Norwegian Cruise Line erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7.00 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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