S&P 500-Papier Norwegian Cruise Line-Aktie: So viel Verlust hätte ein Norwegian Cruise Line-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das Norwegian Cruise Line-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 23.90 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Norwegian Cruise Line-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 418.410 Norwegian Cruise Line-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 06.10.2026 6’489.54 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 15.51 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 35.10 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Norwegian Cruise Line bezifferte sich zuletzt auf 6.80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch