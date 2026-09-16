S&P 500-Papier Norwegian Cruise Line-Aktie: So viel Verlust hätte ein Norwegian Cruise Line-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Norwegian Cruise Line-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Norwegian Cruise Line-Anteile 17.23 USD wert. Bei einem Norwegian Cruise Line-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 580.383 Norwegian Cruise Line-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Norwegian Cruise Line-Papiers auf 14.28 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8’287.87 USD wert. Mit einer Performance von -17.12 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Norwegian Cruise Line belief sich zuletzt auf 6.75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch