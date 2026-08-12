S&P 500-Papier Norwegian Cruise Line-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Norwegian Cruise Line von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Norwegian Cruise Line-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Norwegian Cruise Line-Aktie bei 24.24 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Norwegian Cruise Line-Aktie investierten, hätten nun 4.125 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 11.08.2026 77.15 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 18.70 USD belief. Damit wäre die Investition um 22.85 Prozent gesunken.

Zuletzt verbuchte Norwegian Cruise Line einen Börsenwert von 8.53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch