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|Norwegian Cruise Line-Investition im Blick
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28.10.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Norwegian Cruise Line-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Norwegian Cruise Line von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Norwegian Cruise Line-Investment gewesen.
Am 28.10.2016 wurden Norwegian Cruise Line-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 38.24 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Norwegian Cruise Line-Aktie investiert hätte, hätte er nun 261.506 Anteile im Depot. Die gehaltenen Norwegian Cruise Line-Anteile wären am 27.10.2026 4’118.72 USD wert, da der Schlussstand 15.75 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 58.81 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Norwegian Cruise Line bezifferte sich zuletzt auf 7.24 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Norwegian Cruise Line Ltd
Analysen zu Norwegian Cruise Line Ltd
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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