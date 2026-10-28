S&P 500-Papier Norwegian Cruise Line-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Norwegian Cruise Line von vor 10 Jahren eingebracht

Am 28.10.2016 wurden Norwegian Cruise Line-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 38.24 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Norwegian Cruise Line-Aktie investiert hätte, hätte er nun 261.506 Anteile im Depot. Die gehaltenen Norwegian Cruise Line-Anteile wären am 27.10.2026 4’118.72 USD wert, da der Schlussstand 15.75 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 58.81 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Norwegian Cruise Line bezifferte sich zuletzt auf 7.24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch