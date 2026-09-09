Norwegian Cruise Line Aktie 20417105 / BMG667211046
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09.09.2026 16:02:30
S&P 500-Papier Norwegian Cruise Line-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Norwegian Cruise Line von vor einem Jahr verloren
Bei einem frühen Investment in Norwegian Cruise Line-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Norwegian Cruise Line-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 25.37 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Norwegian Cruise Line-Papier investiert hätte, hätte er nun 39.417 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 08.09.2026 auf 15.39 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 606.62 USD wert. Mit einer Performance von -39.34 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Der Marktwert von Norwegian Cruise Line betrug jüngst 7.15 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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