Norwegian Cruise Line Aktie 20417105 / BMG667211046
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19.08.2026 16:02:26
S&P 500-Papier Norwegian Cruise Line-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Norwegian Cruise Line von vor 3 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Norwegian Cruise Line-Aktie Investoren gebracht.
Am 19.08.2023 wurde das Norwegian Cruise Line-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 16.68 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Norwegian Cruise Line-Papier investiert hätte, hätte er nun 59.952 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 18.08.2026 auf 17.61 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’055.76 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 5.58 Prozent angezogen.
Zuletzt ergab sich für Norwegian Cruise Line eine Börsenbewertung in Höhe von 8.39 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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