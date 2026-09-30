Norwegian Cruise Line Aktie 20417105 / BMG667211046
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30.09.2026 16:02:25
S&P 500-Papier Norwegian Cruise Line-Aktie: So viel hätte eine Investition in Norwegian Cruise Line von vor 10 Jahren gekostet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Norwegian Cruise Line gewesen.
Norwegian Cruise Line-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 37.70 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 26.525 Norwegian Cruise Line-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 29.09.2026 auf 14.80 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 392.57 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 60.74 Prozent eingebüsst.
Norwegian Cruise Line war somit zuletzt am Markt 6.58 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Norwegian Cruise Line am 30.09.2026
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