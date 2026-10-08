S&P 500-Papier NortonLifeLock-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in NortonLifeLock von vor 5 Jahren bedeutet

Vor 5 Jahren wurden NortonLifeLock-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen NortonLifeLock-Anteile an diesem Tag bei 25.67 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die NortonLifeLock-Aktie investierten, hätten nun 3.896 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 07.10.2026 87.22 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 22.39 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 12.78 Prozent.

Zuletzt verbuchte NortonLifeLock einen Börsenwert von 13.64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch