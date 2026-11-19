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19.11.2026 16:02:18
S&P 500-Papier NortonLifeLock-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in NortonLifeLock von vor einem Jahr verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die NortonLifeLock-Aktie Investoren gebracht.
Am 19.11.2025 wurde das NortonLifeLock-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 26.06 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das NortonLifeLock-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3.837 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 116.92 USD, da sich der Wert eines NortonLifeLock-Papiers am 18.11.2026 auf 30.47 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 16.92 Prozent.
Der NortonLifeLock-Wert an der Börse wurde auf 17.54 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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