Am 19.11.2025 wurde das NortonLifeLock-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 26.06 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das NortonLifeLock-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3.837 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 116.92 USD, da sich der Wert eines NortonLifeLock-Papiers am 18.11.2026 auf 30.47 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 16.92 Prozent.

Der NortonLifeLock-Wert an der Börse wurde auf 17.54 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch