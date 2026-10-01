NortonLifeLock Aktie 50784395 / US6687711084
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|NortonLifeLock-Anlage im Blick
|
01.10.2026 16:02:25
S&P 500-Papier NortonLifeLock-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in NortonLifeLock von vor 3 Jahren verdient
Das wäre der Verdienst eines frühen NortonLifeLock-Einstiegs gewesen.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem NortonLifeLock-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das NortonLifeLock-Papier bei 17.68 USD. Wer vor 3 Jahren 10’000 USD in die NortonLifeLock-Aktie investiert hat, hat nun 565.611 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.09.2026 gerechnet (22.02 USD), wäre die Investition nun 12’454.75 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 24.55 Prozent angewachsen.
Insgesamt war NortonLifeLock zuletzt 12.46 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu NortonLifeLock
|
01.10.26
|S&P 500-Papier NortonLifeLock-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in NortonLifeLock von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Mittwochshandel in New York: S&P 500 beendet den Mittwochshandel im Minus (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 verbucht Zuschläge (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Börse New York in Grün: S&P 500 zum Handelsende in Grün (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 zeigt sich am Freitagmittag fester (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
|
24.09.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 in Rot (finanzen.ch)