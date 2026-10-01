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NortonLifeLock Aktie 50784395 / US6687711084

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NortonLifeLock-Anlage im Blick 01.10.2026 16:02:25

S&P 500-Papier NortonLifeLock-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in NortonLifeLock von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen NortonLifeLock-Einstiegs gewesen.

NortonLifeLock
18.19 CHF -1.44%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem NortonLifeLock-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das NortonLifeLock-Papier bei 17.68 USD. Wer vor 3 Jahren 10’000 USD in die NortonLifeLock-Aktie investiert hat, hat nun 565.611 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.09.2026 gerechnet (22.02 USD), wäre die Investition nun 12’454.75 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 24.55 Prozent angewachsen.

Insgesamt war NortonLifeLock zuletzt 12.46 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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