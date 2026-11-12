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12.11.2026 16:02:18
S&P 500-Papier NortonLifeLock-Aktie: So viel hätte eine Investition in NortonLifeLock von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in NortonLifeLock-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades NortonLifeLock-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die NortonLifeLock-Aktie bei 25.00 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 400.000 NortonLifeLock-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 30.64 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12’254.00 USD wert. Das entspricht einem Plus von 22.54 Prozent.
NortonLifeLock wurde jüngst mit einem Börsenwert von 17.80 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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