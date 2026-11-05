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05.11.2026 16:02:21
S&P 500-Papier NortonLifeLock-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in NortonLifeLock von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen NortonLifeLock-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Vor 5 Jahren wurde das NortonLifeLock-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 24.77 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 40.371 NortonLifeLock-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der NortonLifeLock-Aktie auf 30.89 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’247.07 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 24.71 Prozent gleich.
NortonLifeLock wurde am Markt mit 17.59 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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