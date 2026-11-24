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|Rentabler Northrop Grumman-Einstieg?
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24.11.2026 16:02:24
S&P 500-Papier Northrop Grumman-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Northrop Grumman von vor 10 Jahren verdient
Wer vor Jahren in Northrop Grumman eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 23.11.2016 wurde das Northrop Grumman-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 247.59 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Northrop Grumman-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.404 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 23.11.2026 auf 542.14 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 218.97 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 118.97 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Northrop Grumman bezifferte sich zuletzt auf 76.39 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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