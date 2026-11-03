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|Northrop Grumman-Investition im Blick
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03.11.2026 16:02:21
S&P 500-Papier Northrop Grumman-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Northrop Grumman-Investment von vor einem Jahr verloren
So viel hätten Anleger mit einem frühen Northrop Grumman-Investment verlieren können.
Das Northrop Grumman-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Northrop Grumman-Aktie an diesem Tag 575.41 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.174 Northrop Grumman-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Northrop Grumman-Papiers auf 555.32 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 96.51 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 3.49 Prozent.
Zuletzt verbuchte Northrop Grumman einen Börsenwert von 79.17 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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