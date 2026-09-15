S&P 500-Papier Northrop Grumman-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Northrop Grumman-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Northrop Grumman-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 433.49 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 23.069 Northrop Grumman-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 527.39 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12’166.14 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 21.66 Prozent.

Jüngst verzeichnete Northrop Grumman eine Marktkapitalisierung von 73.87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch