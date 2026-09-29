Northrop Grumman Aktie 957862 / US6668071029
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29.09.2026 16:02:21
S&P 500-Papier Northrop Grumman-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Northrop Grumman von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Northrop Grumman-Aktien gewesen.
Am 29.09.2016 wurde das Northrop Grumman-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Northrop Grumman-Aktie an diesem Tag bei 213.61 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4.681 Northrop Grumman-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 505.80 USD gerechnet, wäre die Investition nun 2’367.87 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 136.79 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Northrop Grumman belief sich zuletzt auf 72.39 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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