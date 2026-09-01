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Northrop Grumman Aktie 957862 / US6668071029

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Lukrativer Northrop Grumman-Einstieg? 01.09.2026 16:02:23

S&P 500-Papier Northrop Grumman-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Northrop Grumman von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Northrop Grumman-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Northrop Grumman
434.06 CHF -0.02%
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Vor 10 Jahren wurde die Northrop Grumman-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Northrop Grumman-Anteile an diesem Tag bei 211.83 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.472 Northrop Grumman-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 31.08.2026 auf 539.70 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 254.78 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 154.78 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Northrop Grumman betrug jüngst 77.51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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