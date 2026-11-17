Vor 5 Jahren wurden Norfolk Southern-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Norfolk Southern-Papier bei 274.60 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.364 Norfolk Southern-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 119.91 USD, da sich der Wert einer Norfolk Southern-Aktie am 16.11.2026 auf 329.27 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 19.91 Prozent.

Der Marktwert von Norfolk Southern betrug jüngst 73.58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch