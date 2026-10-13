Norfolk Southern Aktie 957370 / US6558441084
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13.10.2026 16:02:28
S&P 500-Papier Norfolk Southern-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Norfolk Southern von vor 3 Jahren eingebracht
Investoren, die vor Jahren in Norfolk Southern-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Norfolk Southern-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 200.94 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 4.977 Norfolk Southern-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 12.10.2026 auf 319.36 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’589.33 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 58.93 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Norfolk Southern belief sich jüngst auf 71.44 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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