S&P 500-Papier Norfolk Southern-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Norfolk Southern von vor 10 Jahren eingefahren

Am 14.04.2016 wurden Norfolk Southern-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 82.14 USD. Wer vor 10 Jahren 10’000 USD in die Norfolk Southern-Aktie investiert hat, hat nun 121.743 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Norfolk Southern-Aktie auf 297.56 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 36’225.96 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 262.26 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Norfolk Southern eine Marktkapitalisierung von 66.75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch