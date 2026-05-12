Nisource Aktie 686996 / US65473P1057
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12.05.2026 16:36:23
S&P 500-Papier Nisource-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Nisource-Anleger freuen
Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Nisource-Aktionäre über eine Dividendenzahlung in ihr Dividendenportfolio freuen können.
Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Titel Nisource am 11.05.2026 wurde für das Jahr 2025 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 1.12 USD vereinbart. Die Aktionärsvergütung verbesserte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 5.66 Prozent. Nisource zahlt Aktionären eine Gesamtausschüttung von 530.40 Mio. USD. Damit hat die Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 8.42 Prozent zugenommen.
Nisource-Aktien-Dividendenrendite
Zum New York-Schluss notierte der Nisource-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung bei 47.03 USD. Nisource verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 2.68 Prozent. Damit schrumpfte die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 2.88 Prozent.
Reale Rendite vs. Kursentwicklung
Im Zeitraum von 1 Jahr hat der Nisource-Aktienkurs via New York 22.73 Prozent hinzugewonnen. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit 29.72 Prozent stärker zugelegt als der Aktienkurs.
Nisource- Dividendenaussichten
Für 2026 erwarten FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 1.22 USD. Somit würde sich die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 2.57 Prozent reduzieren.
Basisdaten von Dividenden-Aktie Nisource
Der Börsenwert des S&P 500-Unternehmens Nisource steht aktuell bei 22.367 Mrd. USD. Nisource weist aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 21.38 auf. Im Jahr 2025 erzielte Nisource einen Umsatz von 6.642 Mrd.USD sowie einen Gewinn je Aktie von 1.95 USD.
Redaktion finanzen.ch
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