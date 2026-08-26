Nisource Aktie 686996 / US65473P1057
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26.08.2026 16:02:25
S&P 500-Papier Nisource-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nisource von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren Nisource-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit Nisource-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 42.38 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 23.596 Nisource-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 959.18 USD, da sich der Wert einer Nisource-Aktie am 25.08.2026 auf 40.65 USD belief. Das entspricht einem Minus von 4.08 Prozent.
Der Börsenwert von Nisource belief sich jüngst auf 19.55 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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