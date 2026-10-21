Nisource Aktie 686996 / US65473P1057
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21.10.2026 16:02:24
S&P 500-Papier Nisource-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nisource von vor einem Jahr verloren
Vor Jahren in Nisource-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Das Nisource-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 43.71 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Nisource-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.288 Nisource-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Nisource-Aktie auf 42.76 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 97.83 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -2.17 Prozent.
Der Nisource-Wert an der Börse wurde auf 20.13 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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