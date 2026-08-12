S&P 500-Papier Nisource-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nisource-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Nisource-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Nisource-Papier bei 25.29 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 395.413 Nisource-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 16’611.31 USD, da sich der Wert eines Nisource-Anteils am 11.08.2026 auf 42.01 USD belief. Aus 10’000 USD wurden somit 16’611.31 USD, was einer positiven Performance von 66.11 Prozent entspricht.

Der Marktwert von Nisource betrug jüngst 20.06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch