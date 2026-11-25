Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Nisource-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 26.10 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Nisource-Aktie investiert hätte, hätte er nun 383.142 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.11.2026 gerechnet (45.13 USD), wäre das Investment nun 17’291.19 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 72.91 Prozent.

Nisource wurde jüngst mit einem Börsenwert von 21.58 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch