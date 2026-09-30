Nisource Aktie 686996 / US65473P1057
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30.09.2026 16:02:25
S&P 500-Papier Nisource-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nisource von vor 3 Jahren eingebracht
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Nisource-Aktie gebracht.
Vor 3 Jahren wurden Nisource-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 24.68 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 4.052 Nisource-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 39.32 USD gerechnet, wäre die Investition nun 159.32 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 159.32 USD, was einer positiven Performance von 59.32 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Nisource belief sich zuletzt auf 18.76 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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