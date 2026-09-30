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Nisource Aktie 686996 / US65473P1057

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Nisource-Investition im Blick 30.09.2026 16:02:25

S&P 500-Papier Nisource-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nisource von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Nisource-Aktie gebracht.

Nisource
32.80 CHF 0.38%
Kaufen Verkaufen

Vor 3 Jahren wurden Nisource-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 24.68 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 4.052 Nisource-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 39.32 USD gerechnet, wäre die Investition nun 159.32 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 159.32 USD, was einer positiven Performance von 59.32 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Nisource belief sich zuletzt auf 18.76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’457.84 19.32 STB4NU
Short 14’725.75 13.98 SY7BHU
Short 15’287.02 8.92 SNB3YU
SMI-Kurs: 13’830.34 30.09.2026 17:31:40
Long 13’294.90 19.46 S1BR8U
Long 12’996.45 13.77 SDFBZU
Long 12’446.78 8.98 S9AB6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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