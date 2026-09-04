S&P 500-Papier NextEra Energy-Aktie: So viel Verlust hätte eine NextEra Energy-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades NextEra Energy-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 85.69 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das NextEra Energy-Papier investiert hätte, befänden sich nun 116.700 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 03.09.2026 auf 84.06 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’809.78 USD wert. Das entspricht einer Einbusse um 1.90 Prozent.

Jüngst verzeichnete NextEra Energy eine Marktkapitalisierung von 173.05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch