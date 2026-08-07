NextEra Energy Aktie 11363205 / US65339F1012
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07.08.2026 16:02:20
S&P 500-Papier NextEra Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine NextEra Energy-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die NextEra Energy-Aktie gebracht.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades NextEra Energy-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 80.61 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das NextEra Energy-Papier investiert hätte, befänden sich nun 12.405 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 06.08.2026 auf 84.60 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’049.50 USD wert. Damit wäre die Investition 4.95 Prozent mehr wert.
Jüngst verzeichnete NextEra Energy eine Marktkapitalisierung von 179.84 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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