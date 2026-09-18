S&P 500-Papier NextEra Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NextEra Energy von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden NextEra Energy-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 70.79 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 14.126 NextEra Energy-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 17.09.2026 1’148.18 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 81.28 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 14.82 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für NextEra Energy eine Börsenbewertung in Höhe von 167.31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch