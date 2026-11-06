S&P 500-Papier NextEra Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NextEra Energy von vor 10 Jahren eingefahren

Am 06.11.2016 wurde das NextEra Energy-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 30.80 USD wert. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 324.728 NextEra Energy-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 28’657.25 USD, da sich der Wert eines NextEra Energy-Papiers am 05.11.2026 auf 88.25 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 186.57 Prozent vermehrt.

NextEra Energy wurde am Markt mit 184.99 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch