News b Aktie 21211854 / US65249B2088
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29.09.2026 16:02:21
S&P 500-Papier News B-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in News B von vor einem Jahr eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die News B-Aktie Anlegern gebracht.
Am 29.09.2025 wurde das News B-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 34.46 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 USD in die News B-Aktie investierten, hätten nun 29.019 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 935.58 USD, da sich der Wert eines News B-Papiers am 28.09.2026 auf 32.24 USD belief. Das entspricht einem Minus von 6.44 Prozent.
News B wurde am Markt mit 17.13 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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