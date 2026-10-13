S&P 500-Papier News B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in News B von vor 5 Jahren eingefahren

Vor 5 Jahren wurde das News B-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 23.85 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4.193 News B-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 12.10.2026 135.77 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 32.38 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 35.77 Prozent vermehrt.

Alle News B-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 17.32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch