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10.11.2026 16:02:22
S&P 500-Papier News B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in News B von vor 5 Jahren eingebracht
Investoren, die vor Jahren in News B-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 10.11.2021 wurden News B-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 23.49 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 42.571 News B-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’248.62 USD, da sich der Wert eines News B-Papiers am 09.11.2026 auf 29.33 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 24.86 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von News B belief sich zuletzt auf 15.57 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
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