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|Lohnender News B-Einstieg?
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03.11.2026 16:02:21
S&P 500-Papier News B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in News B von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen News B-Investment gewesen.
Vor 3 Jahren wurde das News B-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die News B-Aktie bei 22.66 USD. Bei einem Investment von 100 USD in News B-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4.413 News B-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 143.25 USD, da sich der Wert eines News B-Anteils am 02.11.2026 auf 32.46 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 43.25 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von News B bezifferte sich zuletzt auf 17.15 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu News Corp (B)
Analysen zu News Corp (B)
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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