S&P 500-Papier News B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in News B von vor 3 Jahren eingefahren

Vor 3 Jahren wurde das News B-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die News B-Aktie bei 22.66 USD. Bei einem Investment von 100 USD in News B-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4.413 News B-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 143.25 USD, da sich der Wert eines News B-Anteils am 02.11.2026 auf 32.46 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 43.25 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von News B bezifferte sich zuletzt auf 17.15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch