S&P 500-Papier News B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in News B von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurde die News B-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen News B-Anteile an diesem Tag bei 20.98 USD. Bei einem News B-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 476.644 News B-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 32.00 USD gerechnet, wäre die Investition nun 15’252.62 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +52.53 Prozent.

Alle News B-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 17.32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch