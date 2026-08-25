News b Aktie 21211854 / US65249B2088
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25.08.2026 16:02:23
S&P 500-Papier News B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in News B von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in News B-Aktien gewesen.
Am 25.08.2016 wurde das News B-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das News B-Papier an diesem Tag bei 14.23 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die News B-Aktie investiert, befänden sich nun 702.741 News B-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 24’631.06 USD, da sich der Wert eines News B-Anteils am 24.08.2026 auf 35.05 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 146.31 Prozent angezogen.
Der Marktwert von News B betrug jüngst 18.73 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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