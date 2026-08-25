S&P 500-Papier News B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in News B von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 25.08.2016 wurde das News B-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das News B-Papier an diesem Tag bei 14.23 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die News B-Aktie investiert, befänden sich nun 702.741 News B-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 24’631.06 USD, da sich der Wert eines News B-Anteils am 24.08.2026 auf 35.05 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 146.31 Prozent angezogen.

Der Marktwert von News B betrug jüngst 18.73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch