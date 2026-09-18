S&P 500-Papier News-Aktie: Wäre eine Investition in News von vor einem Jahr lukrativ gewesen?

Heute vor 1 Jahr wurden Trades News-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 30.45 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die News-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.284 News-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 17.09.2026 99.11 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 30.18 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -0.89 Prozent.

Jüngst verzeichnete News eine Marktkapitalisierung von 16.30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch