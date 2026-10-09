News Aktie 21211852 / US65249B1098
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09.10.2026 16:02:34
S&P 500-Papier News-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in News von vor 10 Jahren eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in News-Aktien verdienen können.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem News-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen News-Anteile letztlich bei 14.11 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 7.087 News-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 205.32 USD, da sich der Wert eines News-Papiers am 08.10.2026 auf 28.97 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 105.32 Prozent gesteigert.
News erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 15.42 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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