Newmont Corporation Aktie 956952 / US6516391066
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08.10.2026 16:02:24
S&P 500-Papier Newmont-Aktie: So viel hätte eine Investition in Newmont von vor 10 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Newmont-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurde das Newmont-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Newmont-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 33.97 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 294.377 Newmont-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 33’423.61 USD, da sich der Wert einer Newmont-Aktie am 07.10.2026 auf 113.54 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 234.24 Prozent angewachsen.
Zuletzt ergab sich für Newmont eine Börsenbewertung in Höhe von 122.56 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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