Newmont Corporation Aktie 956952 / US6516391066
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15.10.2026 16:02:25
S&P 500-Papier Newmont-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Newmont-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Investment in Newmont-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Die Newmont-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Newmont-Aktie bei 93.58 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 1.069 Newmont-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 119.21 USD, da sich der Wert einer Newmont-Aktie am 14.10.2026 auf 111.56 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +19.21 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Newmont belief sich zuletzt auf 121.95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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