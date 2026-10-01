Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’623 -1.5%  SPI 19’331 -1.4%  Dow 50’927 0.0%  DAX 24’939 -1.0%  Euro 0.9336 -0.1%  EStoxx50 6’175 -1.5%  Gold 4’187 0.2%  Bitcoin 71’238 1.1%  Dollar 0.8291 -0.2%  Öl 101.8 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Goldpreis: Hochspannung vor wichtigen US-Arbeitsmarktdaten
Twilio-Aktie vor Aufnahme in den S&P 500 - Aktie reagiert
TotalEnergies: Chance auf einen neuen Anlauf
Julius Bär-Aktie: Aktienrückkauf angekündigt
Franken zieht zum Dollar und Euro an - die Gründe
Suche...

Newmont Corporation Aktie 956952 / US6516391066

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Newmont-Investition im Blick 01.10.2026 16:02:25

S&P 500-Papier Newmont-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Newmont von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Newmont-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Newmont Corporation
95.30 CHF -1.70%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Newmont-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Newmont-Papier bei 53.56 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 18.671 Newmont-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 30.09.2026 auf 115.34 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’153.47 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 115.35 Prozent gleich.

Alle Newmont-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 123.13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Newmont Corporation

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten