Newmont Corporation Aktie 956952 / US6516391066
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01.10.2026 16:02:25
S&P 500-Papier Newmont-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Newmont von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Newmont-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Newmont-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Newmont-Papier bei 53.56 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 18.671 Newmont-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 30.09.2026 auf 115.34 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’153.47 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 115.35 Prozent gleich.
Alle Newmont-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 123.13 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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