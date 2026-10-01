S&P 500-Papier Newmont-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Newmont von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Newmont-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Newmont-Papier bei 53.56 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 18.671 Newmont-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 30.09.2026 auf 115.34 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’153.47 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 115.35 Prozent gleich.

Alle Newmont-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 123.13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch