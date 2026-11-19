Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Newmont-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 36.35 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 275.103 Newmont-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 18.11.2026 auf 104.53 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 28’756.53 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +187.57 Prozent.

Der Marktwert von Newmont betrug jüngst 115.82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch