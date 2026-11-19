|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Newmont-Anlage
|
19.11.2026 16:02:18
S&P 500-Papier Newmont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Newmont von vor 3 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Newmont-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Newmont-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 36.35 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 275.103 Newmont-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 18.11.2026 auf 104.53 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 28’756.53 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +187.57 Prozent.
Der Marktwert von Newmont betrug jüngst 115.82 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Newmont Corporation
|
19.11.26
|S&P 500-Papier Newmont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Newmont von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 verbucht mittags Abschläge (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 zum Handelsstart im Aufwind (finanzen.ch)
|
12.11.26
|S&P 500-Titel Newmont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Newmont von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
05.11.26
|S&P 500-Titel Newmont-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Newmont-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
29.10.26
|S&P 500-Titel Newmont-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Newmont von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
22.10.26
|S&P 500-Titel Newmont-Aktie: So viel hätte eine Investition in Newmont von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Ausblick: Newmont stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Newmont Corporation
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI mit Verlusten erwartet -- DAX dürfte tiefer starten -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex dürfte am Freitag Verluste hinnehmen müssen. Auch der deutsche Aktienmarkt wird wohl tiefer in den Handel einsteigen. An den Börsen in Fernost erleben Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.